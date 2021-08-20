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20.08.2021 16:10

Экспорт продукции Чувашии вырос почти на треть

Текст: Сергей Кирсанов
Экспорт продукции предприятий Чувашии в первом полугодии вырос почти на треть, составив около семи процентов от общего объема реализации товаров за рубеж в Приволжском федеральном округе. Об этом заявил глава республики Олег Николаев, комментируя итоги деятельности внешнеэкономической деятельности регионального бизнеса.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Поставки осуществлялись в 79 стран мира, включая 10 государств СНГ. Больше всего Чувашия экспортирует в Казахстан (48,6 миллиона долларов США), Беларусь (19,1 миллиона долларов США), Узбекистан (7,3 миллиона долларов США), Китай (7,2 миллиона долларов США), Польшу (5 миллионов долларов США) и Литву (5 миллионов долларов США).

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Макроэкономические показатели Чувашии превысили допандемийный уровень

- Очевидно, что после особо тяжелого пандемийного года предприятия и организации республики демонстрируют положительную динамику, наш бизнес оживает и становится все более заметным, - отметил Николаев.

В общей сложности за шесть месяцев 2021 года предприятия и организации республики отгрузили продукции за рубеж на 137,8 миллиона долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 28,6 процента - в 2020 году было 107,1 миллиона долларов США. В товарной структуре преобладает продукция химической промышленности - 40 процентов, и электротехника - 33 процента, а также продукты питания - 14 процентов.

- При этом по итогам полугодия на 23 миллиона долларов США увеличились поставки машиностроительной продукции, включая электротехнику, на 6 миллионов долларов США больше отправили сельхозсырья и продовольствия, - сообщил глава Чувашии.

По словам Николаева, сейчас в республике насчитывается 352 экспортоориентированные организации, более 92 процентов из которых являются представителями малого и среднего бизнеса. Ими отправлено продукции на 76 миллионов долларов США.

Часть организаций являются клиентами регионального Центра экспортной поддержки и регулярно получают субсидии и прочие меры господдержки в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Оставшиеся 27 - крупные предприятия, которые поставили продукции и услуг на сумму 172 миллиона долларов США.

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