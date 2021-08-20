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20.08.2021 18:52
Рубрика: Общество

Губернатор Оренбуржья по "прямой линии" ответил на волнующие жителей региона вопросы

Текст: Алина Романова
От жителей Оренбургской области на "прямую линию" губернатора региона Дениса Паслера поступило более 2200 вопросов. В ходе эфира, длившегося свыше двух часов, лидер региона успел ответить на 21 обращение по самым актуальным темам: ремонт дорог, общественный транспорт, экология и вывоз мусора, строительство социальных объектов, вакцинация и другие. Денис Паслер пообещал, что все поступившие вопросы будут отработаны региональными и муниципальными службами. Ответы жителям, оставившим свои координаты для обратной связи, направит Центр управления регионом.
Фото: Сергей Медведев Фото: Сергей Медведев
Фото: Сергей Медведев

Одно из первых обращений касалось недавнего пожара в историческом центре Оренбурга. Отвечая на вопрос горожанки о том, как власти планируют обеспечить безопасность людей и сохранить объекты культурного наследия, Денис Паслер рассказал об итогах встречи с пострадавшими от пожара жителями. Он сообщил, что в течение двух недель будет проведена оценка ущерба. Проблему развития исторического центра, по его мнению, нужно решать в целом.

На сегодня в рамках программы переселения из ветхого жилья здесь расселено 187 аварийных домов.

- Мы выделяем немало ресурсов, чтоб сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия. Станция детской железной дороги на набережной Урала, девять домов на Богдана Хмельницкого, музей Гагарина, музей Ростроповича - на эти и другие объекты, которые сегодня находятся на стадии восстановления, потребуется минимум миллиард, - сказал губернатор. - В прошлом году мы разработали программу по расселению исторического центра. 220 миллионов рублей направлено на ее реализацию в 2021-м.

Более 60 обращений поступило на прямую линию от жителей поселка Южный Урал - люди жаловались на запах с иловых полей Росводоканала. Губернатор неоднократно выезжал туда и встречался с жителями.

- По Южному Уралу две стратегические задачи, - ответил Денис Паслер. - Первая - краткосрочная. Все первоочередные мероприятия "Росводоканал" реализовал, еще часть будет завершена до конца августа. На это потребуется от 800 миллионов рублей. Следующая задача - долгосрочная. Проектирование цеха осушения илового осадка уже ведется. До конца 1 квартала 2022 года мы хотим проект завершить. Система уже выбрана, зарекомендовала себя хорошо, и именно ее мы будем у себя применять. Гарантируем, что сделаем все возможное, чтобы реализовать этот проект. Если собственник не будет решать эту задачу, будем расторгать договор и делать сами, потому что люди там живут и продолжают строить дома.

Еще одна наболевшая тема - ситуация с водоснабжением Бугуруслана, где высокий процент износа сетей. Губернатор отметил, что этот вопрос актуален для многих территорий Оренбургской области, и его решение - в числе приоритетов.

- Переволоцкий, Сорочинск, Ясный, Новотроицк, Медногорск - так или иначе все территории остро ставили вопрос водоснабжения. В 2019 году на это мы направляли порядка 35 миллионов рублей, в 2021-м будет уже под 400 миллионов. Это в 10 раз больше! - подчеркнул Паслер. - Такие суммы нам придется выделять еще в ближайшие годы, чтобы решить вопрос критического износа сетей. И, конечно, Бугуруслан мы не забудем.

Много обращений было и по поводу спасения главной водной артерии региона - реки Урал.

- Этот вопрос поднимался на уровне президентов России и Казахстана. Министерство природных ресурсов РФ держит этот вопрос на контроле. Все наши усилия направлены на то, чтобы в этом году правительство приняло программу спасения Урала, - сказал губернатор.

В регионе необходимо будет провести модернизацию очистных сооружений - реализация этой программы позволит снизить количество сбрасываемых в Урал неочищенных стоков более, чем на 30 процентов. Как известно, основная часть этих объектов была построена еще в 70-80-е годы и не соответствует современным экологическим требованиям. Программой предусмотрено строительство очистных комплексов в селах Шарлык, Ташла, Тюльган, поселках Домбаровский и Первомайский. Кроме того, предстоит провести реконструкцию таких сооружений в селе Октябрьское, поселке Красный Коммунар, городах Орск, Гай, Новотроицк, Медногорск, Кувандык и Ясный. Требуемый объем финансирования - около 6 миллиардов рублей. Еще одно направление этой работы - мероприятия по экологической расчистке русел рек.

А жительница поселка Пригородный Оренбургского района рассказала, что недавно здесь построили надземный пешеходный переход, который необходим жителям. Женщина попросила, чтобы лифтом могли пользоваться не только люди с ограниченными возможностями, но и мамы с колясками, а также пенсионеры.

- Таких надземных переходов будет открыто четыре. Вопрос безопасности - на этом участке трассы случались аварии. Конечно, лифтами должны пользоваться все. Там есть диспетчерская, видеосвязь, - резюмировал Денис Паслер.

В ответ оренбурженка поблагодарила главу региона за новую школу и пригласила его на линейку 1 сентября.

В регионах Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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