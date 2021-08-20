На острове Свияжске при ремонте сарая нашли клад

На острове-граде Свияжске при ремонте сарая был обнаружен клад, состоящий из монет, в основном, конца XIX начала XX века. Об этом "РГ" сообщил директор Свияжского музея-заповедника Артем Силкин.

Он пояснил, что монеты, скорее всего, были спрятаны во время Гражданской войны. Из какого они металла сказать пока трудно. Позже это опередят специалисты.

Как только клад был найден, на место вызвали сотрудников полиции и археологов.

В настоящий момент находка передана в Государственный музей-заповедник "Остров-град Свияжск". После проведения экспертизы и реставрации клад продемонстрируют на специальной выставке.