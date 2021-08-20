В Северной Осетии из-за коронавируса запретили играть свадьбы

В Северной Осетии из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, запретили играть традиционные большие свадьбы, собирающие по 100 и более гостей. Указ об этом подписал врио главы республики Сергей Меняйло.

В соответствии с этим документом, жителям Северной Осетии теперь запрещается проводить пышные банкеты и торжества, в том числе свадьбы, в кафе и ресторанах, если на них присутствует одновременно более 100 человек. При этом расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 метра, а также обязаны соблюдаться другие санитарно-эпидемиологические нормы.

Стоит отметить, что свадьбы, похороны и некоторые другие торжества традиционно отмечаются в Северной Осетии очень масштабно. В таких случаях семья приглашает почти всех своих знакомых, друзей и родственников. А отказ в приглашении кому-то способен обернуться испорченными отношениями на многие десятилетия или вообще их разрывом.

С другой стороны, возникает справедливый вопрос: кто будет контролировать и строго учитывать число гостей на свадьбе. В указе об этом ничего не сообщается.