Первая советская атомная подлодка К-3 отправилась в Кронштадт

Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" начала переход из Мурманской области в Кронштадт. Здесь у нее будет вечная стоянка. Подлодка станет экспонатом Музея военно-морской славы.

Об этом сообщает пресс-служба судоремонтного завода "Нерпа". Подлодка находится на борту дока Главного управления глубоководных исследований ВМФ России "Свияга". Подлодку подготовили к отправке в Кронштадт: освободили от понтонов СПП-200, демонтировали гидроакустический комплекс и кормовой вертикальный стабилизатор.

В Кронштадт "Ленинский комсомолец" пойдет по Беломоро-Балтийскому каналу. Уже в музее внутри субмарины восстановят ключевые пространства и обеспечат свободный доступ. К-3 разместят на металлических опорах и укроют стеклянным куполом.