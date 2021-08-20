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20.08.2021,  
11:27
Текст:  Светлана Цыганкова

Первая советская атомная подлодка К-3 отправилась в Кронштадт

Фото: Пресс-служба судоремонтного завода "Нерпа" Фото: Пресс-служба судоремонтного завода "Нерпа"
Фото: Пресс-служба судоремонтного завода "Нерпа"

Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" начала переход из Мурманской области в Кронштадт. Здесь у нее будет вечная стоянка. Подлодка станет экспонатом Музея военно-морской славы.

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Об этом сообщает пресс-служба судоремонтного завода "Нерпа". Подлодка находится на борту дока Главного управления глубоководных исследований ВМФ России "Свияга". Подлодку подготовили к отправке в Кронштадт: освободили от понтонов СПП-200, демонтировали гидроакустический комплекс и кормовой вертикальный стабилизатор.

В Кронштадт "Ленинский комсомолец" пойдет по Беломоро-Балтийскому каналу. Уже в музее внутри субмарины восстановят ключевые пространства и обеспечат свободный доступ. К-3 разместят на металлических опорах и укроют стеклянным куполом.

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