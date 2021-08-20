Конкурс "Новая волна" в Сочи проходит при цифровой поддержке "Ростелекома"

"Ростелеком" в седьмой раз стал цифровым партнером международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", который стартовал в Сочи на этой неделе. Национальный цифровой провайдер обеспечил событие интернетом и подключил точки беспроводного доступа Wi-Fi для организаторов и гостей фестиваля.

Технические специалисты компании охватили современной связью 12 локаций Олимпийского парка, где проходит событие, в том числе концертный зал New Wave Hall, аккредитационный центр, технические зоны, гримерки, зрительный зал и другие.

- Социальная политика "Ростелекома" охватывает широкий спектр культурных, социальных и спортивных инициатив, которые мы поддерживаем на постоянной основе. Нашу компанию и фестиваль "Новая волна" связывают давние партнерские отношения еще с того момента, когда организаторы перенесли проведение конкурса в Сочи. Мы рады, что вносим свой вклад в проведение такого яркого и масштабного события, - рассказал Сергей Мордасов, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком".

"Ростелеком" выступает цифровым партнером "Новой волны" с 2015 года. В этом году для обеспечения фестиваля современной связью технические специалисты "Ростелекома" развернули цифровую инфраструктуру протяженностью более 4 километров, установили шесть телекоммуникационных шкафов и подключили 36 точек доступа Wi-Fi. Также национальный провайдер предоставил организаторам "Новой волны" ноутбуки и оргтехнику для работы.

- Наш конкурс с каждым годом охватывает и вовлекает все большее количество участников и зрителей. И немалую роль в этом играют цифровые технологии и интернет. Зрители могут в онлайне делиться впечатлениями и видео происходящего на сцене, тем самым умножая количество людей, которым интересен наш проект. Поэтому наше партнерство с "Ростелекомом" с каждым годом крепнет, - отметил Александр Румянцев, генеральный директор конкурса "Новая волна".

Компания на постоянной основе поддерживает крупнейшие российские и международные мероприятия в Сочи, в числе которых Российский инвестиционный форум, конкурс "Лидеры России", Форум инновационных финансовых технологий Finopolis и другие масштабные события.