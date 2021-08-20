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20.08.2021 09:51
Рубрика: Общество

В Краснодаре скончался заслуженный артист России Владимир Щербаков

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Фото: Пресс-служба министерства культуры Краснодарского края Фото: Пресс-служба министерства культуры Краснодарского края
Фото: Пресс-служба министерства культуры Краснодарского края

В ночь на 19 августа в Краснодаре на 82-м году жизни скончался старейший актер Молодежного театра КМТО "Премьера" и заслуженный артист России Владимир Щербаков. Об этом сообщили в министерстве культуры Краснодарского края.

Владимир Леонтьевич в 1961 году окончил театрально-режиссерскую студию краевого Дома народного творчества при Краснодарском драматическом театре имени Максима Горького. Играл на театральных сценах Нижнего Тагила, Астрахани, Южно-Сахалинска, Орла, Тамбова. И только в 50 лет вернулся на малую родину - в Краснодар, где поступил сначала в труппу драмтеатра, а затем - в театр "Екатеринодаръ".

С 1995 года мастер служил в Молодежном театре, полюбившись зрителям в таких ярких больших ролях, как Василий Бессеменов в "Сценах в доме Бессеменова" Горького, Федор Лаптев в спектакле "Три года" Чехова, Федосей Захлебинин в "Вечном муже" Достоевского, дядя Поль в "Событии" Набокова и других.

Коллектив театра и работники культуры Кубани выражают глубокие соболезнования семье и близким Владимира Леонтьевича в связи с невосполнимой утратой.

Кстати

Краснодарский муниципальный молодежный театр Творческого объединения "Премьера" основан 14 ноября 1991 года. Многолетнюю идею создания в Краснодаре профессионального ТЮЗа воплотили в жизнь заслуженный артист России Станислав Гронский и народный артист России Леонард Гатов. С первых шагов он зарекомендовал себя как театр большой литературы. Основу его репертуарной афиши составили произведения Александра Пушкина, Ивана Тургенева, Максима Горького, Антона Чехова, Евгения Шварца, Джерома Дэвида Селинджера и других.

В регионах Общество Утраты Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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