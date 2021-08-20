На Урале на форуме впервые покажут крупнейший в мире транспортник Ми-26

Военно-технический форум "Армия-2021", который пройдет на полигоне "Свердловский" с 26 по 28 августа, продемонстрирует несколько любопытных новинок.

Так, в Екатеринбурге покажут командирский танк Т-90АК, боевую машину поддержки танков БМПТ, которая поступила в опытную эксплуатацию дивизии Центрального военного округа. У посетителей форума будет возможность увидеть также зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" полка объединения ВВС и ПВО, который дислоцируется на Среднем Урале.

"Впервые на форуме будет продемонстрирован крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, стоящий на вооружении бригады армейской авиации военного округа", - отметили в пресс-службе ЦВО.

Еще одна гордость округа - поисково-эвакуационная машина ПЭМ-1 "Синяя птица" - также приедет в Екатеринбург. Именно этот уникальный вездеход, напомним, встречает возвращающихся на Землю космонавтов: на его внутренней обшивке свои автографы оставили российские и иностранные ученые, вернувшиеся с орбиты.

После "гастролей" на Урале "Синие птицы" вновь отправятся на точку приземления спускаемого аппарата, который ожидается в октябре.

Также на площадке форма запланированы ежедневные показательные выступления спецназа, почетного караула и спортсменов-парашютистов. Организаторы обещают масштабную военно-историческую реконструкцию, традиционный уже динамический показ боевых возможностей соединений и воинских частей и многое-многое другое.