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20.08.2021 10:28

В Ямалкоммунэнерго подвели итоги конкурса к 10-летию компании

Голоса подсчитаны, победители определены. С 15 января по 11 июля работники АО "Ямалкоммунэнерго" участвовали в творческом конкурсе "Энергия во времени", посвященном 10-летию компании.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Было представлено 35 работ по четырем направлением: фотография, авторское стихотворение, слоган и талисман компании.

Так, в номинации "Слоган" лучшими признаны следующие девизы: "Мы дарим уют вашему дому", "Тепло, вода в домах всегда", "Ямалкоммунэнерго - гарантия теплых отношений", "Ямалкоммунэнерго - атмосфера тепла и уюта на долгие годы".

Потрясающе теплое стихотворение посвятила своему предприятию и профессии энергетиков Анастасия Александрова, начальник отдела управления персоналом АО "Ямалкоммунэнерго" в Тазовском районе. Жюри конкурса по достоинству оценило поэтический талант автора и любовь к своему делу.

Труднее всего проходило голосование в номинации "Символ-талисман". Необычные имена, такие как "Гигантенок", "Водогрей" и "БоброТЭК" никого не оставили равнодушными. Самая жаркая борьба была между "Трудолюбивым Муравьем" и "Теплосветиком". Победителем стал "Трудолюбивый муравей". Стоит отметить, что автор символа-талисмана не только изобразил его на бумаге, но и сшил игрушку.

Самые активные и творческие энергетики работают в городе Муравленко, именно этот филиал прислал наибольшее количество своих работ.

Всем участникам будут направлены поощрительные денежные призы, а победителей конкурса ждут неожиданные "спасибо" от имени компании.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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