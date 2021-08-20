Постановление правительства Республики Северная Осетия - Алания от 12 августа 2021 года № 257 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия-Алания на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания на 2022 год:

в расчете на душу населения - 10 861 руб.;

для трудоспособного населения - 11 838 руб.;

для пенсионеров - 9 340 руб.;

для детей - 11 161руб.

2. Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания на 2022 год, установленной настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует по 31 декабря 2022 г.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев







