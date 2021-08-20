Новости

Звезде "Полицейского с Рублевки" Роману Попову стало плохо на съемках 13:03
Дочь Сергея Бодрова сыграла главную роль в фильме Николая Хомерики 12:55
Фильм о гибели летчика Олега Пешкова в Сирии выйдет в октябре 12:14
От COVID умер актер из "Убить Билла" Тарантино Сонни Тиба 19.08.2021
Вышел трейлер драмы с Ксенией Раппопорт "Мама, я дома" 19.08.2021

Умер актер Степан Емельянов

Новости
    20.08.2021, 13:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Умер Степан Емельянов, советский и российский якутский актер, заслуженный артист Якутии, актера театра и кино.

Артиста не стало в ночь на 18 августа. Об этом сообщает SakhaLife со ссылкой на министерство культуры и духовного развития Якутии. Причина смерти не названа.

Степан Емельянов родился 29 ноября 1935 года в Якутской АССР. В 1954-1956 годах проходил службу в частях Тихоокеанского Военно-Морского флота. В 1961-м окончил вечернюю среднюю школу рабочей молодежи в Покровске, учился в якутской студии Московского театрального училища имени Щепкина при Малом театре.

Работал артистом Нюрбинского государственного передвижного драматического театра, служил в Якутском государственном драматическом театре имени Ойунского, Якутском русском театре.

На экранах дебютировал в 1982 году ролью командира спецотряда Аксенова из "Срочно… Секретно… Губчека". Далее - атаман в "Семене Дежневе", "Залив счастья", российско-французский "Шаман".

Новости

Эминем снимется в сериале 50 Cent 19.08.2021
Вышел трейлер сериала по "Основанию" Айзека Азимова 19.08.2021
Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус 19.08.2021
Видео: звезды "Игры престолов" назвали самые травмирующие сцены сериала 19.08.2021
⧣ Россия
Фото: kino-teatr
Вышел трейлер драмы-призера Каннского МКФ "Разжимая кулаки" 19.08.2021
Умер советский мультипликатор Евгений Михельсон 19.08.2021
Сергей Безруков пояснил суть своих претензий ко МХАТу из-за Бузовой 19.08.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ SheTweeting
От COVID умерла ведущая иранская кинопродюсер Ферештех Таерпур 19.08.2021
Умер актер Тьерри Лиагр 18.08.2021
Умер актер Рок Демер 18.08.2021
⧣ театр
Фото: iStock
Умер советский актер Тыну Тамм 16.08.2021
Умер актер Джанфранко Д'Анджело 15.08.2021
Умер советский актер Вагиф Алиев 15.08.2021