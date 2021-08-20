Умер актер Степан Емельянов

Умер Степан Емельянов, советский и российский якутский актер, заслуженный артист Якутии, актера театра и кино.

Артиста не стало в ночь на 18 августа. Об этом сообщает SakhaLife со ссылкой на министерство культуры и духовного развития Якутии. Причина смерти не названа.

Степан Емельянов родился 29 ноября 1935 года в Якутской АССР. В 1954-1956 годах проходил службу в частях Тихоокеанского Военно-Морского флота. В 1961-м окончил вечернюю среднюю школу рабочей молодежи в Покровске, учился в якутской студии Московского театрального училища имени Щепкина при Малом театре.

Работал артистом Нюрбинского государственного передвижного драматического театра, служил в Якутском государственном драматическом театре имени Ойунского, Якутском русском театре.

На экранах дебютировал в 1982 году ролью командира спецотряда Аксенова из "Срочно… Секретно… Губчека". Далее - атаман в "Семене Дежневе", "Залив счастья", российско-французский "Шаман".