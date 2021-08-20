Умер российский актер и режиссер Сиин-оол Оюн

19 августа скончался Сиин-оол Оюн, советский и российский тувинский режиссер, актер, педагог, заслуженный артист Тувинской АССР и РСФСР. Об этом сообщает TuvaOnline без указания причин смерти артиста.

Оюн Сиин-оол Лакпаевич родился 10 сентября 1934 года в Москве. В Туву семья приехала, когда ему было три года. В семнадцать стал студентом Ленинградского театрального института имени Островского. В 1965-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

С 1955-го - актер, режиссер и главный режиссер музыкально-драматического театра имени Кок-оола Тувинской АССР.

На экранах дебютировал еще студентом, сыграв одну из главных ролей - Адара - в снятой на "Ленфильме" киноповести Андрея Апсолона "Люди голубых рек".

Создал Федерацию фехтования в Туве.