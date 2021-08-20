В Минздраве отметили рост заболеваемости коронавирусом среди детей

Дети стали чаще заболевать коронавирусом. Об этом заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко. Он связал это с агрессивностью нового штамма.

"Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется", - цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По словам Мурашко, защитить своих детей могут родители при помощи вакцинации.

О том, что вакцинация способна спасти от смерти при заражении дельта-штаммом коронавируса неоднократно заявляли и в ВОЗ.