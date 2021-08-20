Ведомства запросили дополнительно 3 трлн рублей ежегодно до 2024 года

Министерства и ведомства подали заявки на дополнительное ежегодное финансирование из федерального бюджета в 2022-2024 гг. более чем на 3 трлн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

20 августа состоялось заседание рабочей группы правкомиссии по бюджетным проектировкам на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

"Основная цель заседания - сформировать позицию по предварительным бюджетным проектировкам для дальнейшего обсуждения в правительстве РФ", - отметил министр финансов Антон Силуанов.

Министр в ходе совещания напомнил о необходимости учета всех финансовых потребностей в пределах бюджетных правил, возврат к которым предусмотрен в 2022 году.

В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы учтено финансирование всех принятых социальных обязательств, мероприятий по социально-экономическому развитию, зафиксированных в национальных проектах. Акцент при формировании проекта бюджета сделан на финансировании стратегических инициатив правительства РФ, программных документах.