Новости

Вышел трейлер хоррора Чарльза Бэнда "Оно знает, что ты одна" 17:08
Умер легендарный исполнитель сальсы Ларри Харлоу 16:46
Умерла актриса Галина Орлова, мать актера Николая Еременко 16:41
Названа новая дата премьеры фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать" 16:21
Умер актер из "Дона Корлеоне" Нино Д'Агата 16:12

Диджей Иан Кэри умер в 46 лет при невыясненных обстоятельствах

Новости
    21.08.2021, 16:37
Текст:   Олег Усков

Немаловажный американский хаус-диджей, мультиинструменталист, продюсер и автор песен Иан Кэри - DJ Carey - внезапно скончался 20 августа на 47-м году жизни в Майами.

Об этом сообщают СМИ со ссылками на многочисленные подтверждения от скорбящих коллег исполнителя.

На момент написания заметки причины и обстоятельства смерти музыканта неизвестны.

Настоящее имя дорогого усопшего - Иан Харшман. Родился 13 сентября 1975 года в Мэриленде. Его отец был звукорежиссером, работал с Kool & The Gang и Оркестром Дюка Эллингтона. Электронной музыкой увлекся в колледже. Первый сольный сингл выпусти в 2002-м. Главный шлягер - Get Shaky.

Новости

Официально: Ивлеева и Элджей развелись после двух лет брака 13:27
Вышел трейлер хоррора Сэма Рэйми с Кристен Риттер "Ночные тетради" 20.08.2021
Писатель-фантаст Игорь Чичилин найден мертвым в Москве 20.08.2021
Трейлер: Netflix выпустит еще один мультсериал про Хи-Мена 20.08.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Вышел трейлер эротического триллера "Вуайеристы" 20.08.2021
Вышел трейлер четвертого сезона вестерна "Йеллоустоун" 20.08.2021
Второй сезон "Ведьмака" может оказаться последним 20.08.2021
⧣ музыка
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер саундтрека Джона Карпентера к новому "Хэллоуину" 20.08.2021
Клип: актриса Ирина Горбачева стала певицей 20.08.2021
Эминем снимется в сериале 50 Cent 19.08.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ natmuseum_sg
Умер актер и режиссер Ли Син 20.08.2021
Актер из культового ситкома "Идеал" Шон Лок умер от рака 20.08.2021
Умер российский актер и режиссер Сиин-оол Оюн 20.08.2021