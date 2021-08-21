Диджей Иан Кэри умер в 46 лет при невыясненных обстоятельствах

Немаловажный американский хаус-диджей, мультиинструменталист, продюсер и автор песен Иан Кэри - DJ Carey - внезапно скончался 20 августа на 47-м году жизни в Майами.

Об этом сообщают СМИ со ссылками на многочисленные подтверждения от скорбящих коллег исполнителя.

На момент написания заметки причины и обстоятельства смерти музыканта неизвестны.

I can’t hold the tears back, 46 years, you will always be in my heart amigo Ian .

R.I.P Ian Carey 🙏🏻 pic.twitter.com/t8iaKcvZRg — Franco De Mulero (@francodemulero) August 20, 2021

Настоящее имя дорогого усопшего - Иан Харшман. Родился 13 сентября 1975 года в Мэриленде. Его отец был звукорежиссером, работал с Kool & The Gang и Оркестром Дюка Эллингтона. Электронной музыкой увлекся в колледже. Первый сольный сингл выпусти в 2002-м. Главный шлягер - Get Shaky.