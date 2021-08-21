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21.08.2021 13:39
Рубрика: В мире

Джоли рассказала в первом посте в Instagram о судьбе афганской девочки

Текст: Александр Саможнев

Известная голливудская актриса и спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы рассказывать о судьбах афганцев на фоне сложившейся в стране ситуации.

Фото: скриншот cоцсети / youtube
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В первой публикации Джоли выложила письмо афганской девушки, в котором говорится об изменении обстановки после прихода талибов (движение "Талибан" запрещено в России как террористическое). Раньше афганцы жили обычной жизнью, а теперь "все их боятся" и считают, что права людей нарушают. Хотя некоторые "думают, что талибы изменились", пишет подросток.

По словам Джоли, она была на границе Афганистана за две недели до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Во время пребывания за границей встречалась с афганскими беженцами, которые бежали от талибов почти 20 лет назад.

"Тяжело наблюдать, как афганцы вновь становятся вынужденными переселенцами из-за страха и неопределенности, охвативших их страну. Потратить столько времени и денег, пролить кровь и потерять жизни только для того, чтобы прийти к этому. Это провал, который почти невозможно понять", - цитирует телеканал Fox News актрису.

Газета Los Angeles Times пишет что на странице Джоли в Instagram уже насчитывается свыше 3,5 миллиона подписчиков.

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