Новый скейт-парк появится на северо-востоке Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства создадут в пойме реки Чермянки спортивно-развлекательное пространство для поклонников экстремальных видов спорта. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Общая площадь скейт-парка, который расположится на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, рядом со стадионом "Отрада", составит 1,6 тыс. кв. метров.

Новую городскую скейт-площадку разделят на две зоны, что позволит одновременно кататься как новичкам, так и профессионалам.

"Стрит-зона" для начинающих будет имитировать уличные препятствия. В ней сделают перила для отработки скольжения по граням и грайнд бокс для скольжения по плоскостям.

Для более опытных спортсменов создадут зону "Скейт-плаза" с волнообразными чашами для амплитудных тренировок, разгонными горками и фанбоксом для отработки вращений, пролетов, скольжений, балансирования на двух колесах.

По периметру площадки установят скамейки для отдыха, рядом со скейт-парком разместят парковочные места для самокатов и информационный стенд.

В настоящее время специалисты подготовили основание и установили каркасные элементы рамп. Сейчас формируют искусственные препятствия. Начаты работы по заливке покрытия из высокопрочной бетонной смеси, для максимально комфортного катания их поверхности обработают не только механическими способами, но и вручную. Скейт-парк создается в рамках комплексного благоустройства поймы реки Чермянки. Он разместится недалеко от нового всесезонного футбольного поля и станет частью большого спортивного кластера. Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в пойме реки Чермянки, на участке от улицы Мусорского до проезда Дежнева, появится новый спортивный кластер районного значения. "Планируется обустроить спортивные площадки, среди которых футбольное поле с подогревом, хоккейная коробка, четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк, площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг", - рассказал он.