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21.08.2021 13:27
Рубрика: Общество

Официально: Ивлеева и Элджей развелись после двух лет брака

Текст: Инга Бугулова
Фото: Екатерина Чеснокова / Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-ведущая телепроекта "Орел и решка", блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей развелись - информацию, которую уже давно муссировали фанаты и пресса, теперь подтвердила сама Ивлеева. В своем Instagram она написала о "красивой точке", отметив аккаунт экс-супруга.

Фото: EPA-EFE/KAMIL ZIHNIOGLU
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Красивой точкой блогер назвала двойную обложку журнала Tatler, которому пара и рассказала о том, что больше не вместе.

- Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать, - рассказала Анастасия Ивлеева, отметив, что сложно было принять и то, что "такое большое чувство может угасать". Тем не менее, они с Элджеем решили дать друг другу свободу.

Элджей рассказал, что в самом начале романа они с Ивлеевой пообещали быть честными друг с другом и навсегда останутся друзьями.

Напомним, пара поженилась в 2019 году, а познакомились Ивлеева и Элджей годом ранее на одном из концертов.

Общество Ежедневник Светская хроника

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