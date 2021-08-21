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21.08.2021 16:30
Рубрика: Происшествия

В Ивановской области два человека погибли при падении параплана

Текст: Татьяна Ткачёва (Иваново)

Пара из Иванова погибла под Юрьевцем в результате падения параплана.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Как сообщили в управлении МВД по Ивановской области, 56-летний мужчина и 37-летняя женщина не справились с управлением воздушным транспортным средством и разбились. Оба проживали в столице региона, в Юрьевец приехали на отдых.

"Параплан - их личная собственность. План полета был согласован. Причиной падения предварительно называют ошибку пилотирования", - отметили в МВД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

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