В Ивановской области два человека погибли при падении параплана

Пара из Иванова погибла под Юрьевцем в результате падения параплана.

Как сообщили в управлении МВД по Ивановской области, 56-летний мужчина и 37-летняя женщина не справились с управлением воздушным транспортным средством и разбились. Оба проживали в столице региона, в Юрьевец приехали на отдых.

"Параплан - их личная собственность. План полета был согласован. Причиной падения предварительно называют ошибку пилотирования", - отметили в МВД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.