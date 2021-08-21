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21.08.2021 13:03
Рубрика: Происшествия

МВД Бурятии разместило ориентировки на семерых сбежавших осужденных

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сегодня около 13 часов 30 минут из республиканского психоневрологического диспансера Бурятии сбежали семь пациентов. Они проходили принудительное лечение. Беглецов разыскивает полиция. В ориентировках на сбежавших мужчин указано, что они ранее судимы. Один из них - инвалид, сообщает главк МВД по Республике Бурятия.

Фото: ТАСС
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Пациенты самовольно покинули филиал ГБУЗ "РПНД", расположенный по адресу: село Новая-Брянь (Заиграевский район), ул. Школьная, 2.

Правоохранители обратились к гражданам республики с просьбой проинформировать о местонахождении разыскиваемых, если кому-либо станет известно о нем, по телефонам: 8 (30136) 4-13-71 или 102 (112).

Напомним, ранее сообщалось о пятерых сбежавших.

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