На Таймыре с рельсов сошли 10 вагонов, загорелось топливо

Накануне около девяти часов вечера на севере Красноярского края произошло ЧП. Между железнодорожными станциями Дудинка-Сортировочная и Кайеркан Заполярного филиала ПАО "ГМК Норильский никель" сошли с рельсов десять вагонов.

Из опрокинутой цистерны вылилось и загорелось дизельное топливо. Подразделения МЧС ликвидировали пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает сегодня Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Следователи выясняют обстоятельства и причины ЧП.