В Бурятии наградят жителей, помогавших задержать беглых преступников

Все семеро беглецов из психоневрологического диспансера, расположенного в селе Новая Брянь Республики Бурятия, задержаны. Преступники, проходившие принудительное лечение и самовольно покинувшие клинику, не оказали сопротивления при задержании. Пострадавших нет, сообщает республиканский главк МВД.

В полиции отметили, что практически все сбежавшие имеют немалый криминальный опыт, судимости за тяжкие преступления, включая убийства.

Напомним, в регионе был введен оперативный план "Сирена". Правоохранители обратились за помощью в розыске преступников к местным жителям. Сначала удалось поймать двоих беглецов, затем - остальных. Беглецы пробыли не свободе не более шести часов.

Управление МВД по Бурятии благодарит граждан за содействие в задержании злоумышленников. Как отмечает пресс-служба главка, отличившиеся сотрудники и представители общественности будут представлены к поощрению.