В Бурятии задержали двоих из семи сбежавших преступников

В Бурятии задержали двоих из семи осужденных, которые сбежали сегодня из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района. О том, что два беглеца, проходивших по решению суда принудительное лечение, пойманы, сообщили в Instagram правительства региона.

Ранее стало известно, что в городе Улан-Удэ и четырех районах Бурятии введен оперативный план "Сирена". Это связано с побегом опасных преступников, проинформировал официальный сайт кабинета министров Бурятии.

Республиканский главк МВД разослал ориентировки на беглецов и обратился с просьбой о помощи в информировании об их местонахождении к местным жителям.

Известно, что при побеге осужденных пострадал санитар психодиспансера, получивший поверхностные раны.

К поискам привлечены бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий силовиков на место прибыло руководство полиции Бурятии. В учреждение выехала глава минздрава республики Евгения Лудупова.