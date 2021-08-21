На Ставрополье изъяли партию незаконных сигарет на 70 млн рублей

В Ставропольском крае из незаконного оборота изъяли сотни тысяч пачек сигарет без маркировки, которые везли под видом кондитерских изделий.

"На федеральном контрольно-пропускном пункте "Ищерское" полицейские остановили для проверки грузовой автомобиль с рефрижератором, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Согласно представленным товарно-транспортным накладным, в полуприцепе должны были находиться кондитерские изделия. Однако выяснилось, что у автомобиля неисправно холодильное оборудование, что делало затруднительной перевозку продуктов в жаркую погоду".

Сотрудники полиции провели более тщательную проверку и в ходе осмотра содержимого полуприцепа с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса установили, что он загружен коробками с табачной продукцией без маркировки. Сопроводительные документы на эти товары у водителя не было.

По предварительным подсчетам, в грузовом автомобиле находилось 636 тысяч пачек сигарет примерно на 70 миллионов рублей.

Следователь Следственного отдела ОМВД России по Курскому району Ставропольского края возбудил уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание преступников.