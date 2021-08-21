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21.08.2021 20:25
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске 43% пострадавших от подтоплений получили выплаты

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Новороссийске 43 процента жителей, пострадавших от подтоплений, получили единовременные выплаты. По состоянию на 18.00, оплата перечислена 767 жертвам потопа. Сейчас оценочные комиссии завершают работы со списками. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

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Жители получили по 10 тысяч рублей, а также в зависимости от размера ущерба по 50 тысяч и 100 тысяч рублей на каждого человека, зарегистрированного по адресу пострадавшего дома.

Также специалисты проводят работу по оформлению пакетов документов на выплаты тем пострадавшим, кто оказался незарегистрированным в подтопленных домах. После подтверждения факта проживания им также будут начислены единовременные выплаты. Первые выплаты пострадавшим начали поступать накануне.

Кроме того, завершается подсчет ущерба, нанесенного стихией городской инфраструктуре. Спасатели и все службы города продолжают восстановительные работы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кубани, жители пострадавших от подтопления домов на Кубани продолжают получать выплаты. По состоянию на 21 августа, в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах продолжают ликвидировать последствия мезоциклона.

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