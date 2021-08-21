В синагоге Волгограда открылась выставка, посвященная Сталинградской битве

В синагоге Бейт Давид в Волгограде открылась выставка, посвященная Сталинградской битве и евреям, участвовавшим в этом историческом сражении.

За годы Великой отечественной войны в Красной армии служило более 8 миллионов представителей национальных меньшинств Советского союза, из них около полумиллиона евреев. Выставка рассказывает о воинах-евреях, участвующих в боях за Сталинград. Это были и простые солдаты, и офицеры. Среди них есть легендарные бойцы, такие, как защитник Дома Павлова Идель Хайт, командир танковой бригады Абрам Темник, генерал-майор Леонид Рабинович.

- Основная идея выставки - рассказать о полугодовом периоде мировой истории - Сталинградской битве - через призму представителей одной национальности, - отмечает искусствовед Светлана Аргасцева,.

Особый колорит выставке придала фотохроника участвующих в Сталинградской битве фотожурналистов-евреев. - Великая Отечественная война в целом, и Сталинградская битва в частности, полны примерами мужества и стойкости представителей всех национальностей. В том числе, и евреев, так как у них был выбор: бороться и, возможно, погибнуть или погибнуть как жертва, - говорит раввин Волгоградской области Залман Иоффе. - Это была борьба за ценности, семью, жизнь… Уроки истории необходимо знать, изучать, исследовать.

Выставка в волгоградской синагоге - часть выставочной и лекционной программы, реализуемой Институтом региональной экономики и социального проектирования (ИРЭСП) в партнерстве с музеем-заповедником "Сталинградская битва". Проект является победителем конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества.

- Из Волгограда выставка отправится в Нетанию, затем будет передана представительству Федерального агентства "Россотрудничество" в Тель-Авиве и показана в других городах в памятные даты всемирного движения за мир, - уточнила директор ИРЭСП Марина Воронова.