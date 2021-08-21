Умер легендарный исполнитель сальсы Ларри Харлоу

Американский пианист и крупнейший сальса-продюсер Ларри Харлоу скончался 20 августа на 83-м году жизни.

Как передает The Cleveland American, причиной смерти исполнителя стал сердечный приступ после того, как Ларри госпитализировали из-за болезни почек.

Настоящее имя покойного Лоуренс Айра Кан. Он родился в 1939-м в Бруклине в еврейской семье: мать - оперная певица, отец руководил оркестром в Латинском квартале.

Breaking News > Musical Genius & Pianist Larry Harlow and Fania AllStar Alumni has passed away early this morning. https://t.co/rtSmjazHRW — ALBERTO RODRIGUEZ (@AROD5005) August 20, 2021

Карьеру Ларри начал в еще 50-е, получил прозвище El Judio Maravilloso (Чудесный Еврей) и далее преуспел по части сальсы, для профильного лейбла Fania Records спродюсировав 260 альбомов. Из которых порядка полусотни - своих.

Харлоу был мультиинструменталистом, но предпочитал концентрироваться на пианино. Не брезгуя духовыми. Результат - множество регалий, званий, наград.

Музыка Ларри звучит в ряде фильмов и сериалов. Например, в триллере "Уличный парень" с Кристофером Ривом.