Умерла актриса Галина Орлова, мать актера Николая Еременко

Советская, белорусская актриса театра, кино и ТВ, народная артистка Белорусской ССР Галина Орлова умерла в возрасте 92 лет 21 августа.

Об этом сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на Министерство культуры РБ. Причина смерти не называется.

"Орлова являлась старейшей актрисой Купаловского театра", - говорится в некрологе.

Галина Александровна Орлова родилась в 1928 году в Витебске. В 1948-м окончила студию Белорусского театра имени Якуба Коласа и была зачислена в труппу театра имени Якуба Коласа, в Купаловском театре служила 1959 года.

На экранах - с 1964-го: "Павлик", сестра Карнача в сериале "Атланты и кариатиды", Ягодка из комедии "Амнистия" с Бурковым и Быковым, "Милый лжец" 1999-го.

Была женой народного артиста СССР Николая Еременко-старшего и матерью народного артиста РФ Николая Еременко-младшего.