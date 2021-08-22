Актер-великан Игорь Вовковинский умер в 38 лет

Американский актер украинского происхождения Игорь Вовковинский умер 20 августа на 39-м году жизни в Рочестере, США.

Об этом сообщает городская радиостанция со ссылкой на подтверждение из местного похоронного бюро. Отметив, что украинец был одним из самых известных людей Рочестера.

Причина смерти артиста не названа.

Игорь Вовковинский родился 18 сентября 1982 года в Баре, Винницкая область. В 1989-м с матерью Светланой и старшим братом Олегом эмигрировал в США - для лечения.

Как передает станция, сообщество Рочестера по сути "усыновило" гиганта, на то время достигшего роста 182 см и весившего более 90 кг, оказывая всяческое содействие в плане финансов, помощи с жильем и одеждой.

В 2010-м он был признан самым высоким жителем США.

После приобретения популярности выступал как "большой сторонник Барака Обамы" во время предвыборной кампаний 2012 года, а мировая слава пришла к Игорю после того, как он вынес на сцену украинскую певицу Злату Огневич, участницу "Евровидения" 2013 года.

В конечном итоге Вовковинский вымахал до 234,5 см и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Несколько раз появлялся на экранах в качестве актера, например, в комедии 2011 года с Оуэном Уилсоном и Джейсоном Судейкисом "Безбрачная неделя" и в "Шоу доктора Оза".