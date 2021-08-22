Двадцать лет назад российские спецслужбы провели уникальную контртеррористическую операцию

9 декабря 2017 года во время торжественного приема в честь Дня Героев мой собеседник - Николай Гаврилов, генерал-лейтенант, недавний командующий авиацией ФСБ - оказался в Георгиевском зале Кремля за одним столом с президентом. Летчик сидел по правую руку от главы государства, и когда возникла пауза между выступлениями, у них произошел короткий диалог. Гаврилов говорит: "Владимир Владимирович, уходит в историю год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Эра социализма началась 7 ноября 1917 года, символом ее прихода считается выстрел крейсера "Аврора". А вот скажите, пожалуйста, какая у нас сейчас эра"? Президент задумался. Потом попытался что-то ответить. А Гаврилов, прикинувшись этаким военным весельчаком, продолжил: "Некоторые политики на Западе утверждают, что, начиная с 11 сентября 2001 года, наступила эра борьбы с международным терроризмом. Но ведь, если быть точными, то первый удар по террористам как раз в ночь с 11 на 12 сентября нанесли мы". Путин спрашивает: "В Кабуле, что ли?". Летчик: "Да, там. И если так, то можно ли наши залпы считать сигналом к наступлению новой эры на Земном шаре?" Президент улыбнулся: "Конечно, можно".

Сидящие рядом участники приема мало что поняли из этого разговора. А между тем, оба собеседника прекрасно знали, о чем речь. Именно в ночь с 11 на 12 сентября 2001 года состоялась дерзкая операция против международных террористов. Буквально через несколько часов после нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке.

Если потребуется, прилетим в любую точку на земном шаре. Фото: Издательский дом "Наследие"

Сегодня Николай Гаврилов впервые рассказывает об этом для читателей "Российской газеты".

Признаюсь, даже мне, человеку, который четыре десятилетия занимается Афганистаном и всем тем, что с ним связано, многое в этой истории кажется совершенно невероятным. Впрочем, судите сами.

***

Николай Федорович, вы утверждаете, что после террористической атаки на Нью-Йорк наша авиация нанесла ракетный удар по базам экстремистов "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Афганистане. Странно, что я, журналист, историк, который всю жизнь интересуется Афганистаном, ничего об этом не слышал.

Николай Гаврилов: И немудрено. Никто не слышал - такой завесой секретности все было окружено. Прошло двадцать лет, покров тайны с той уникальной спецоперации пришла пора снять.

Дело было так. В начале сентября 2001 года меня вызвал один из руководителей ФСБ России. Приезжаю к нему в назначенное время, захожу в кабинет, он встает и подходит к огромному глобусу, тот диаметром метра два, не меньше. Подзывает меня и показывает точку в горном массиве: "Коля, удар нужно нанести вот сюда". Я смотрю на эту точку: давно забытый район, афганская столица. Генерал подтверждает: "Кабул". И добавляет, возвращаясь на свое рабочее место: "От этого зависит многое в судьбе и России, и мира. Когда ты это можешь сделать?".

А у меня 14 сентября день рождения, я уже пригласил друзей отметить праздник. Быстро стал думать, сколько же времени может уйти на подготовку? Говорю: "11 сентября". - "Годится. Иди, готовься".

Цели предстоящей атаки были такие: склад боеприпасов на окраине города, хранилище авиационного топлива - оно тоже располагалось в предгорьях окрестностей Кабула, ряд других объектов и здание недалеко от центра, где по данным разведки находились главари "Аль-Каиды" и сам Усама бен Ладен.

Наша акция стала серьезным предупреждением не только экстремистам, но и всем тем, кто за ними стоит

Но тогда еще один каверзный вопрос: каким это образом вы собирались лететь из Таджикистана до Кабула и обратно без посадки, если по всем известным характеристикам вертолет Ми-8 с загрузкой максимально способен преодолеть 600-700 километров? А там вся тысяча, если не больше.

Николай Гаврилов: Объясняю. Верно, серийные машины для этих целей не годились. Но как раз заранее я заказал промышленности несколько модифицированных вертолетов, которые сам же, как летчик-испытатель, проверил в деле. На них стояли дополнительные баки с горючим, и это позволяло находиться в воздухе более восьми часов. Машины были оснащены системами управляемого ракетного вооружения с дальностью стрельбы до шести километров, два блока по восемь ракет в каждом. Плюс блоки неуправляемых реактивных снарядов. Тепловизионное наведение на цели. Приборы ночного видения. Запись всех бортовых показателей и передача данных в реальном масштабе времени через спутник на наш КП.

Насколько я помню, в ходе выполнения подобных задач вертолеты всегда действовали парой. Значит, у вас имелся ведомый?

Николай Гаврилов: Так точно! И тоже с опытом участия в афганской войне. Я был в 80-е годы комэском, а он служил в моей эскадрилье - Юрий Недвига. Два экипажа по пять человек в каждом. Дал всем сутки на раздумье, предупредил: дело предстоит опасное. Никто не отказался.

Кто эти пять, перечислите их функции?

Николай Гаврилов: Командир экипажа, правый летчик, бортинженер, бортоператор и бортмеханик - он же стрелок-радист.

Тогда у экстремистов в Афганистане существовали и средства ПВО, и вертолеты. Вы это принимали во внимание?

Николай Гаврилов: Конечно. Мы рассчитывали на фактор внезапности. И время для атаки выбрали соответствующее - за полночь. Знали, что у противника есть ПЗРК, но в ночное время пуски ракет затруднительны.

Были предусмотрены и варианты, связанные с чрезвычайными ситуациями, например, с необходимостью аварийной посадки для дозаправки машин. Мы знали районы, контролируемые отрядами "Северного альянса", который противостоял "Аль-Каиде", самые верхние руководители этой группировки были предупреждены о том, что в их владениях возможно появление российских вертолетов, которым следует оказать помощь.

Все десять участников спецоперации были снабжены документами на чужие фамилии. В моем удостоверении значилось - майор Соколов, хотя на самом деле я тогда имел звание полковника, командовал авиацией ФСБ.

Еще такой вопрос: были ли на территории Таджикистана какие-то средства спасения на случай вашей вынужденной посадки?

Николай Гаврилов: Я взял с собой из Москвы экипаж, который остался дежурить в поисково-спасательной службе. Но, если честно, то их вертолет не смог бы дотянуть до Кабула и вернуться обратно, его ресурс был ограничен, он мог работать лишь в ближнем приграничье.

Мы рассчитывали на фактор внезапности. И время для атаки выбрали соответствующее - за полночь

Вот давайте теперь поговорим о подробностях того уникального ночного полета.

Николай Гаврилов: Заправились керосином непосредственно у границы с Афганистаном и около полуночи взяли курс на Кабул. С полной боевой загрузкой и полными баками. Мы не были привязаны к ориентирам на земле, шли по своей спутниковой навигационной системе. Оба экипажа были отлично подготовлены. Главный штурман авиации ФСБ полетел со мной в качестве второго летчика, это Володя Письменный, в последующем он стал Героем России.

Трудности начались при подлете к перевалу Саланг. Там отметки более четырех тысяч метров и выше. Пришлось минут пять покружить, искали восходящие потоки, набирали необходимую высоту, но все равно проскреблись на пределе, едва колесами не цепляли камни. Ночь, темнота, летели, не снимая очков ночного видения, без всяких огней, без внутреннего освещения и в режиме полного радиомолчания. После Саланга пошли уже со снижением, побыстрее, старались наверстать потерянное время.

Слева было знаменитое Панджшерское ущелье, там как раз находился оплот "Северного альянса", но мы сразу поняли, что о посадке в этих местах речи нет, потому что внизу бушевала пыльная буря и так называемая "сухая гроза", когда дождя нет, а молнии сверкают. Мы даже вначале решили, увидев вспышки, что там идет артиллерийская дуэль.

Где-то около двух часов ночи оказались над кабульской котловиной, стали работать по намеченным целям. Мощный взрыв последовал с попаданием ракет в склад топлива, там хранилось сорок тысяч тонн керосина, и все это взлетело на воздух. Также удачно отработали по складу боеприпасов и другим объектам.

Фото: GettyImages

А что было с тем домом, где проходило совещание главарей? Ведь, если я вас правильно понял, по соседству с ним находились и другие здания. Я хорошо знаю этот район, поскольку довольно долго жил там.

Николай Гаврилов: У нас точность попадания - шестьдесят сантиметров. Если надо, могли, в форточку управляемую ракету загнать. Впоследствии данные разведки подтвердили: попали именно в нужный этаж, уничтожили полсотни главарей террористических формирований из разных стран, приехавших на встречу с бен Ладеном. К сожалению, сам руководитель "Аль Каиды" за час до атаки покинул отель. В тот раз он ускользнул.

Вдруг у нас в машине началось задымление. Неужели горим и надо искать место вынужденной посадки?

Как вы думаете, это случайно произошло или была утечка, кто-то его предупредил?

Николай Гаврилов: Я думаю, случайно. Секретность операции, повторяю, соблюдалась очень тщательно.

В Кабуле тогда находились операторы телекомпании CNN и, естественно, они, когда увидели такой "фейерверк", то стали вести прямую трансляцию на весь мир. Взрывы, трассеры автоматных очередей, сирены воздушной тревоги, зарево пожаров, гул вертолетных моторов - картинка еще та! Комментируя происходящее, корреспонденты решили, что это Соединенные Штаты уже приступили к операции возмездия за башни-близнецы.

Кстати, а вы, начиная свой полет, знали о том, что произошло в Нью-Йорке?

Николай Гаврилов: Да, примерно за пять часов до вылета мы об этом узнали. Еще появилось сомнение: не отложат ли в этой связи нашу операцию? Позвонил ответственному лицу, он говорит: "Вперед".

Вернемся к Кабулу. Когда вас обнаружили в ночном небе, то пытались обстреливать?

Николай Гаврилов: Не то слово. Было такое впечатление, что весь город обрушил на вертолеты лавину огня. Хорошо, что противник нас не видел, он ориентировался на звук моторов. Мы шли по складкам местности, опускаясь иногда до высоты в десять метров. Прятались за деревьями, за домами. Пуск ракеты и опять вниз.

Вертолеты продемонстрировали себя очень хорошо. Они были защищены штатной броней, которая могла держать автоматную пулю.

Единственная проблема случилась уже на обратном пути. Вдруг у нас в машине началось задымление. Неужели горим и надо искать место вынужденной посадки? Связался по радио с ведомым: "Юра, подойди поближе, посмотри, все ли у нас в порядке"? Он отвечает: "Все нормально, никаких дополнительных источников тепла не вижу". Тогда обесточили полностью весь вертолет, и задымление прекратилось.

Уже потом, на земле, выяснилось, в чем дело. Оказывается, когда нас обстреливали, то бортмеханик стал бросать гранаты из заднего люка. И, вытаскивая запалы, он впопыхах уронил тесемку, а она зашла на ось вентилятора, тот заклинил один из блоков, и он задымил.

Правильно ли я понимаю, что примерно в пять утра вы благополучно приземлились на своей базе? Наверное, отпраздновали успех?

Николай Гаврилов: Нет, не отпраздновали. Правду сказать, у нас еще была следующая задача, также связанная с нанесением удара по базе террористов - теперь севернее Кабула. Но из Москвы поступил приказ: "Хватит того, что вы уже сделали. Срочно возвращайтесь домой". А мы уже пять суток практически не спали. Но приказ есть приказ. Снова зарядились горючим, перелетели вначале в Душанбе, затем взяли курс на Ленинск, там в баню сходили, поужинали. Короткая посадка в Ульяновске и 13 сентября поздно вечером были уже в Москве.

То есть на свой день рождения вы успели?

Николай Гаврилов: Этот день начался с приема у директора ФСБ. В девять утра Николай Платонович Патрушев каждого выслушал, угостил чаем. Потом меня спрашивает: "У вас, кажется, сегодня день рождения"? Подарил электрическую бритву.

После этого я дал ребятам трое суток - чтобы выспались. А в январе 2002 года на закрытой коллегии ФСБ мне и Юре Недвеге президент Путин вручил золотые звезды Героев России.

Интересно было бы увидеть фотографию тех лет со всеми участниками этой сложной и опасной операции.

Николай Гаврилов: Увы, такой фотографии, сделанной непосредственно на месте событий, нет. У нас не принято фотографироваться перед вылетом на задание. Когда вернулись, я предложил кому-то из экипажа, у кого был фотоаппарат: "Давайте сфотографируемся". А у него то ли батарейка села, то ли карта памяти кончилась, ничего не вышло. Тогда решили специально встретиться в Москве и сделать общий снимок. И вот с тех пор каждый год 12 сентября в полдень встречаемся в одном и том же месте, делаем фото, потом идем в ресторан. Там смотрим видеофильм, который сделали, вспоминаем былое.

Наша акция стала серьезным предупреждением не только экстремистам, но и всем тем, кто за ними стоит. Они поняли, что Россия способна нанести удар возмездия в любой точке земного шара. Наверное, именно это имел в виду тот самый генерал, который, ставя перед нами боевую задачу сказал: "От этого много зависит в судьбе и нашей страны, и мира".

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Сообщение одного из федеральных телеканалов РФ от 12 сентября 2001 года:

"Сегодня ночью столица Афганистана подверглась массированной ракетной атаке. Эта информация поступила несколько часов назад, ее передала телекомпания CNN. До сих пор нет ясной картины того, что же именно происходило в Кабуле. Налет длился примерно час. Одна из ракет попала в крупный склад горючего и боеприпасов. В городе возникла паника, была слышна сирена воздушной тревоги. Спустя минуты после начала атаки возникло предположение, что это акция возмездия Соединенных Штатов, однако Вашингтон категорически отрицает свое участие в нападении. Госдепартамент США и Пентагон заявили о том, что взрывы в афганской столице являются следствием многолетней гражданской войны.

До последнего времени считалось, что Усама бен Ладен скрывается на территории Афганистана, и пользуется покровительством движения "Талибан" (запрещено в РФ, - прим. "РГ").

Две недели назад арабский еженедельник "Аль-Басса" со ссылкой на доклад ЦРУ написал, что подразделения "Аль-Каиды" до конца этого года планировали совершить серию крупных диверсий в Израиле, США, Индии, Италии и Йемене.

Несколько часов назад телекомпания CNN сообщила, что ответственность за бомбардировки Кабула взяли на себя представители "Северного альянса", на лидера которого Ахмад Шаха Масуда в минувшее воскресенье было совершено покушение".

Досье

Фото: Владимир Снегирев/РГ

Гаврилов Николай Федорович родился 14 сентября 1958 года в Чувашии. Окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. С 1980 по 1987 гг. принимал участие в боевых действиях в Афганистане, совершил более трех тысяч боевых вылетов на вертолетах Ми-8, Ми-24, Ми-26. Был награжден орденами Ленина, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством".

Семь лет находился на должности старшего летчика-испытателя испытательного центра Федеральной пограничной службы РФ. С 1999 по 2010 гг. возглавлял авиацию ФСБ России, обеспечивал деятельность антитеррористических групп "Альфа" и "Вымпел".

Осуществил целый ряд уникальных полетов на вертолете, в частности, совершал посадки на Северный и Южный полюса, на вершину Эльбруса.

Момент посадки вертолета Ми-8 на Эльбрусе. Фото: Издательский дом "Наследие"

Указом президента Российской Федерации от 14 января 2002 года полковнику Гаврилову Н.Ф. "За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания", присвоено звание Героя Российской Федерации.

В настоящее время - региональный директор одной из крупных российских авиакомпаний.