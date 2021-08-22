Япония готовилась применить бактериологическое оружие против СССР в июне 1945-го

Япония, несмотря на разгром Германии и приближение окончания Второй мировой войны, с марта 1945-го готовилась к бактериологической войне против Советского Союза. По планам Токио масштабная биологическая война должна была начаться в июне 1945 года.

Такие данные приводятся в архивных документах, впервые рассекреченных ФСБ России, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости. 20 августа 1945 года завершилась Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии. Именно в Маньчжурии были сосредоточены основные объекты Квантунской армии по разработке бактериологического оружия.

Освободив Маньчжурию, советские войска спасли мир от новой катастрофы - бактериологической войны, которую планировала Япония. Это доказывают в том числе и рассекреченные архивные материалы, среди которых протокол допроса бывшего подпоручика медицинской службы, сотрудника спецотряда 731 Сеэя Ямамото. Согласно показаниям подпоручика, он лично изыскивал способы длительного сохранения устойчивости бактерий для применения в бактериологической войне.

"Все исследования с бактериями туберкулеза и паратифа "В"... проводились в целях применения их как оружия в войне против Советского Союза, которая, как мне было известно из рассказов капитана Симидзу и других военных чиновников 731 отряда, которые присутствовали в марте 1945 года на совещании, проводимом (начальником отряда) генералом Исии, должна начаться в июне месяце 1945 года", - сообщил Ямамото.

Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.

Освободив Маньчжурию, советские войска спасли мир от бактериологической катастрофы

В этих отрядах велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, снова становились подопытными и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, которые неизбежно приводили к их смерти.

По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч подопытных людей. По другим оценкам, число погибших от нечеловеческих экспериментов превысило 10 тысяч человек. В качестве подопытных, в числе прочих пленных, там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731. Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.