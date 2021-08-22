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22.08.2021 13:47
Рубрика: Общество

Какие слова русского языка заимствуют иностранцы

Текст: Елена Новоселова
Мы часто говорим о заимствованиях в русском языке, но мало знаем о русских словах, которые прижились в других языках. И как выясняется, это далеко не только "спутник" и "бабушка".
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

В корейском языке в свое время появилось слово "партизан" (палчхисан), в узбекском - слово "трактор" (тыракторы), в таджикском - "пальто" (пальто). В казахском языке - целая серия бытовых понятий - "кровать" (кереует), "бочка" (бэшке), "труба (турба), "бутылка" (бэтелке) и еще несколько сотен слов. Все это "русизмы" - заимствования, которые превратились в полноправных членов родного языка.

Фото: Getty Images
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"Происходит смешение языковых кодов, - говорит научный сотрудник Института языкознания (ИЯ) РАН Юлия Мазурова в интервью сайту "Русский мир", - я изучала персидский и таджикский языки, они близкие, но письменность у них разная. И обратила внимание, как таджики говорят по-таджикски: "Пальто этамбо вешалка бэ вешанит". То есть корни русские, а морфемы таджикские".

Процессы заимствования видны и в азербайджанском, армянском и грузинском. Преподаватель филфака МГУ Ольга Синева приводит такие примеры. В разговорном армянском можно услышать слова "автобус", "завтрак", "чайник". Есть во всех трех закавказских языках взятые из русского языка международные названия некоторых животных - "бизон", "бегемот".

Некоторые слова русского происхождения подвержены моде. Например, после Олимпиады-2014 в Сочи вернулось на международный языковой олимп слово "чебурашка". Больше всего оно понравилось японцам и китайцам. Однако со временем его стали опять забывать.

"Примерно так же некоторые русские слова "плавают" в современном иврите, - рассказывает старший научный сотрудник ИЯ РАН Юрий Коряков. - Репатрианты сначала из СССР, затем из России и других постсоветских республик привнесли множество русских слов. Из русского в иврит, помимо прочего, вошло даже не просто слово, а целая морфема - суффикс "ник": "киббуцник" - житель киббуца, "нудник" - зануда. Или всеми любимые русские "пирожки", широко просочившиеся в разные языки мира. В английском говорят "pirozhki", в Израиле говорят и пишут "пирошки". Или русское слово "балаган" (пришло из персидского языка) на ивритском сленге тоже означает беспорядок и суматоху".

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Лингвисты замечают, что прибалты используют русизмы, чтобы речь стала более выразительной. Например, латыши восклицают: "Davai!". Особенно легко прижились в их речи жаргонные и бранные слова. Вот "печатные" примеры: "nihrena" (ни хрена) и "nifiga" (ни фига).

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