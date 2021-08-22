В рамках форума "Армия-2021" 25 августа ПСБ проведет три "круглых стола" для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и предприятий - участников гособоронзаказа.

Так, в КВЦ "Патриот" пройдет "круглый стол" "Защита персональных данных работников предприятий ОПК", на котором представители ПСБ расскажут о возможностях новой универсальной карты работника ОПК. В отличие от других банковских карт она обладает расширенными возможностями. Это не только платежный инструмент, но и единый носитель информации с большим набором функций.

В частности, на карте могут быть такие опции, как цифровая подпись, электронный пропуск, авторизация в ПО (программном обеспечении) организации, электронный журнал, льготы и социальный пакет, действующий у работодателя, и т.д. С такой картой сотруднику больше не нужно носить с собой пропуск, токен доступа для компьютера и другие устройства. Весь этот функционал может быть "заведен" на универсальную карту от ПСБ. И не нужно беспокоиться о сохранности данных - карта имеет высокий класс защиты. Кроме того, использование карты поможет предприятиям повысить уровень автоматизации производственных процессов, оптимизировать системы учета и сократить расходы на выпуск пропусков для сотрудников. Универсальная карта реализована на российских технологиях и обслуживается Национальной системой платежных карт "МИР".

ПСБ проведет также "круглый стол" "Комплексный подход в работе с головными подрядчиками гособоронзаказа и организациями-исполнителями, участвующими в поставках продукции по государственному оборонному заказу". На нем представители банка расскажут об основных вопросах по сопровождению ГОЗ, а также представят комплексное предложении банка для предприятий, включающее специальные условия по зарплатным проектам, сниженные ставки по ипотеке и потребительским кредитам, программы рефинансирования. В частности, одним из таких специальных условий является зарплатный проект "Твой плюс" для сотрудников предприятий, открывших счет в ПСБ для проведения операций по гособоронзаказу. Тариф позволяет получать кредиты по упрощенной процедуре и на специальных условиях. Ставки по ипотеке составляют от 4,39 процента годовых - по льготным программам и от 7,85 процента - по программам без господдержки (программа новостройки). Ставки по потребительским кредитам составляют от 5,5 процента и могут быть снижены до 2,5 процента годовых при своевременном внесении платежей. Специальные условия распространяются и на программы рефинансирования кредитов других банков.

Также будет проведен "круглый стол" "Социальная программа от ПСБ для сотрудников ОПК как инструмент удержания сотрудников и привлечения молодых специалистов". Сегодня удержание молодых высококвалифицированных кадров - одна из ключевых задач в отрасли. Для этого важно не только создать привлекательные условия труда, но и организовать помощь в решении социально-бытовых проблем, одна из самых важных среди них - жилье. Чтобы обеспечить молодых сотрудников предприятий ОПК доступным жильем и тем самым повысить привлекательность работы в отрасли, ПСБ разработал ипотечные программы на льготных условиях. На "круглом столе" представители банка расскажут про механизмы субсидирования ипотеки для сотрудников предприятий ОПК, с помощью которых можно максимально комфортно решить вопрос обеспечения жильем работников одной из важнейших отраслей экономики страны.