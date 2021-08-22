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22.08.2021,  
18:16
Текст:  Алексей Моисеев

Реактивный "Гром" сможет уничтожать наземные и надводные цели

Фото: Илья Максимов \ РГ Фото: Илья Максимов \ РГ
Фото: Илья Максимов \ РГ

На седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" компания "Кронштадт" представила скоростной ударный беспилотный аппарат "Гром".

БЛА предназначен для выполнения широкого спектра задач. Как информируют создатели, например, они могут быть ведомыми в передовом атакующем эшелоне, тесно взаимодействуя с самолетами пилотируемой авиации (Су-35 и Су-57).

С помощью "Грома" можно вскрывать и уничтожать вражескую систему противовоздушной обороны, а также при помощи высокоточных средств поражать различные наземные и надводные объекты.

Длина - 13,8 метра, высота -3,8 метра, размах крыла - 10 метров. Максимальная взлетная масса -7000 кг, боевая нагрузка - 2000 кг. Максимальная скорость -1000 км/ч, крейсерская - 800 км/ч. Высота полета - 12000 метров. Боевой радиус применения -700 км.

Фото: Алексей Моисеев
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Беспилотник рассчитан на применение различного вооружения, например авиационной модульной ракеты малой дальности Х-38МЛЭ, весящей 520 кг и имеющей дальность от 3000 до 70000 метров. Средняя скорость - 380 метров в секунду. На ракете применяются два типа систем наведения: инерциальная плюс полуактивная-лазерная или инерциальная плюс спутниковая-полуактивная лазерная.

Для вывода из строя наземных радиолокационных станций могут использоваться ракеты Х-58УШКЭ, вес -650 кг, максимальная скорость равна 4200 км/ч. Боевая часть фугасного типа имеет массу 149 кг.

Фото: Илья Максимов \ РГ

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