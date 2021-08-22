МЧС: На Кубани остаются подтопленными три населенных пункта

В Краснодарском крае спасатели почти завершили работы по ликвидации последствий подтоплений, вызванных обрушившимся 12 августа мощным циклоном.

По состоянию на 22 августа аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются в Анапе и Славянске-на-Кубани. Всего же в двух муниципальных образованиях остаются подтопленными три населенных пункта - 19 домовладений и 181 дворов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сейчас полностью удалось очистить от воды 35 населенных пунктов в Темрюкском, Славянском, Крымском, Ейском и Приморско-Ахтарском районах, Анапе и Новороссийске. Для ликвидации последствий были обустроены шесть водоотводных каналов общей протяженностью более двух километров. Продолжают работать 17 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находится 617 человек (из них 229 детей).

В результате разыгравшейся стихии в зоне разрушений оказались13 тысяч человек. В период восстановительных работ воду откачали из 2196 домовладений и 3725 придомовых территорий. Было эвакуировано более полутора тысяч жителей. Сейчас циклон ушел с территории региона. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю экстренных предупреждений на контроле нет.