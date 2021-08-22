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22.08.2021 15:03
Рубрика: Происшествия

В Анапе после подтопления лагеря 10 детей с ОРВИ попали в медизолятор

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Сотрудники Анапской межрайонной прокуратуры организовали проверку условий проживания в одном из детских лагерей после того, как стало известно о массовом заболевании отдыхающих. Всего с 20 августа в медизолятор с признаками простуды были доставлены десять ребят.

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- В ходе выездного мероприятия установлено, что значительная территория детского лагеря подтоплена, но в спальные корпуса вода не зашла, - сообщили в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры. - Проведена встреча с находящимися на отдыхе детьми, по итогам которой стало известно об имеющихся нареканиях к условиям проживания, обусловленных обильным выпадением осадков, а также к качеству организации питания.

Прокурор поручил организовать медицинский осмотр всех 497 детей, пребывающих в данном лагере, а руководителю здравницы - обратить внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в условиях ЧС и оборудовать на территории лагеря деревянные настилы.

Как отметили в пресс-службе мэрии Анапы, сейчас под медицинским наблюдением остаются пять ребят с диагнозом ОРВИ. Состояние всех детей удовлетворительное, повышенной температуры нет.

- С территории лагеря продолжают откачивать воду три автопомпы МЧС, уровень воды значительно снижается, - добавили в мэрии. - Есть свет, горячая и холодная вода. Шесть медработников проводят ежедневные осмотры детей и помещений. Если новых залповых ливней не будет, то лагерь полностью очистят от воды уже через сутки.

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