Вице-президент ПСБ - директор департамента по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций Владимир Печёнкин 23 августа 2021 года выступил на заседании Комиссии РСПП по ОПК "Механизмы продвижения продукции гражданского и двойного назначения предприятий ОПК", состоявшемся в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Спикерами мероприятия также стали руководители и представители государственных структур, оборонных предприятий и делового сообщества. В ходе дискуссии участники обсудили в том числе итоги работы предприятий ОПК по использованию различных кооперационных механизмов для продвижения продукции гражданского и двойного назначения на экспорт, а также варианты преодоления различных региональных барьеров, возникающих в процессе диверсификации.

"На сегодня доля производимой предприятиями ОПК гражданской продукции и товаров двойного назначения в общем объеме производства составляет порядка 25%, и эти объемы в массе своей достигаются благодаря усилиям именно крупных корпораций и холдингов ОПК. Значительная часть уровня диверсификации ОПК обеспечивается за счет активности 30% предприятий отрасли. Поэтому, по нашему мнению, необходимо обратить внимание на те 70% предприятий, у которых до настоящего времени остается крайне высокая зависимость от ГОЗ. По нашим прогнозам, для обеспечения финансирования программ диверсификации необходимо привлечь не менее 2 трлн рублей", - отметил в своем выступлении Владимир Печёнкин.

Он подчеркнул, что ПСБ как центр компетенций в вопросах диверсификации практикует комплексный подход к решению существующих задач для достижения целевых показателей процессов диверсификации. "Мы завершаем создание в банке целой экосистемы по вопросам диверсификации, которая, в частности, будет включать специальный центр компетенций, предоставляющий консалтинговые услуги, направленные на структурирование инвестиционных проектов и их доведения до уровня проработки, приемлемого для банковского финансирования. Мы создаем его совместно с Межведомственным аналитическим центром. Кроме того, ПСБ вместе с Фондом развития промышленности разработал финансовый продукт, который позволит ускорить сроки рассмотрения заявок на финансирование и обеспечит применение всех доступных мер государственной поддержки предприятий ОПК".

Для осуществления комплексной поддержки проектов диверсификации предприятий ОПК на всех этапах жизненного цикла в ПСБ создается экосистема, которая помимо финансовых продуктов включает в себя широкий ряд нефинансовых инструментов.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"