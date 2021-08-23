Международная цифровая торговая выставка приглашает друзей

В целях оказания помощи внешнеторговым предприятиям Китая в процессе освоения международного рынка, активного вклада в стабилизацию внешней торговли, для защиты субъектов рынка и обеспечения стабильности производственной цепочки, а также содействия улучшению связей между внутренними и международными рынками в условиях новой структуры развития, Китайский комитет по содействию международной торговле продолжает проведение международных торговых цифровых выставок на основе инновационных международных торговых цифровых выставок в 2020 году, направленных на Северо-Восточную Азию и призванных удовлетворить торговые потребности нашей страны и стран региона в период пандемии. А также для более эффективного использования цифровой выставочной платформы в интересах развития торгово-экономических отношений между Китаем и соседними странами.

Категории выставки

Сельское хозяйство: материальные ресурсы для сельскохозяйственного производства, органические и экологически чистые пищевые продукты, напитки, сельскохозяйственные механизмы, сельскохозяйственное сотрудничество, технологии обработки сельскохозяйственных продуктов и др.；

Интеллектуальное производство: умная мебель, электронные потребительские товары, контрольно-измерительные приборы, интеллектуальные роботы, искусственный интеллект и др.;

Косметика и мода: кожевенные изделия, одежда, кустарные изделия, оборудование для текстильной промышленности, косметические продукты, парикмахерские продукты т.д.；

Строительно-архитектурные материалы: строительные монтажные изделия и материалы, металлические изделия и малые механизмы, декоративно-архитектурные изделия, крепежные изделия и др.；

Коммуникации и транспорт: железнодорожный транспорт, грузовые автоперевозки, водный транспорт, воздушный транспорт и др.;

Информация и связь: материалы и оборудование для связи, технологии и оборудование для передачи информации, Интернет и соответствующие услуги и т.д.；

Охрана труда и средства обеспечения безопасности: средства индивидуальной защиты, системы мониторинга, системы аварийной сигнализации и т.д.;

Туризм: туристические ресурсы, туристические организации, туристическое оснащение, туристические средства массовой информации и др.;

Коммерческие услуги: финансовые услуги, услуги по страхованию, услуги обеспечения безопасности, юридические услуги, переводческие услуги, профессиональное образование и т.д.;

Информация о выставке 2020 года

1466 экспонентов (22 компании из числа 500 крупнейших компаний Китая)

14348 человек участвовало в онлайн-переговорах

Smart database данных достиг 18249 единиц

Выставку посетили зрители из 25 стран

Суммарная численность посетителей достигла 107 576 человек, в том числе, число иностранных посетителей - более 10100 человек.

Общая сумма по договорам о намерениях достигла около 4 миллионов долларов США

Совершен онлайн обмен визитными карточками в количестве 3197

Яркие моменты выставки

- Являясь сильнейшими представителями рынка в сфере облачных технологий, Облачная выставочная платформа Китайского комитета по содействию международной торговле и облачный сервис корпорации Tencent объединили свои усилия, чтобы улучшить услуги по взаимодействию поставщиков и покупателей и повысить количество заключенных сделок, повысить эффективность выставки, сформировать всестороннюю пространственную модель новых выставок и услуг, открыть путь к проведению цифровой выставки.

- Синхронно проводятся комплексные мероприятия, в том числе онлайн встречи В2В, посещение онлайн зон и др. - в соответствии с отраслевыми потребностями экспонентов, с целью достижения целевых встреч, повышения прагматичности и дальнейшего расширения функций выставки по обмену и торговле.

- Онлайн-экспозиция сократила затраты предприятий на участие в выставке и соответствует требованиям работы по профилактике и контролю над эпидемиями.

- Цифровая выставочная платформа интегрирует пять основных функций: онлайн-выставка, онлайн-переговоры, онлайн-продвижение сделок, сервис больших данных, юридические консалтинговые услуги.

Рыночный анализ

Политика "Один пояс и один путь" стала важной движущей силой для стимулирования развития Китая и регионов Северо-Восточной Азии вдоль "Одного пояса и одного пути". Кроме того, правительства стран Северо-Восточной Азии приняли ряд политических решений по экономическому и торговому сотрудничеству с Китаем в последние годы. Например, в 2019 году на девятой конференции совета министров иностранных дел Китая, Японии и Южной Кореи было принято решение об ускорении хода строительства зоны свободной торговли Китай-Япония- Южная Корея.

Председатель Си Цзиньпин выдвинул руководящую рекомендацию о повышении уровня взаимной связи и взаимного доступа трансграничных инфраструктур, либерализации и благоприятствовании торговли и инвестиций. Китайская сторона поддерживает Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Фонд Шелкового пути в увеличении их значения в обеспечение финансирования проектов строительства инфраструктур в Северо-Восточной Азии.

В последние годы общий объем инвестиций Китая в страны Северо-Восточной Азии непрерывно рос. В 2018 году торговый оборот между Китаем и пятью странами Северо-Восточной Азии составил около 758,57 миллиарда долларов США и занял около четверти общего объема внешней торговли Китая.

В Северо-Восточной Азии уже существует ряд механизмов двустороннего или многостороннего сотрудничества. Создание Территории опережающего экономического развития на Дальнем Востоке России, ускоренное строительство Зоны свободной торговли Китай-Япония-Южная Корея, строительство экономического коридора Китай-Россия-Монголия показали первоначальные успехи, стали примерами устойчивого продвижения зон международного сотрудничества.

Расходы на участие в выставке

Онлайновые выставочные стенды бесплатны.

Цены на 3D конверсию, услуги переводчиков и другие индивидуальные услуги определяются дополнительно.

Контакты:

CIЕС (Пекин) при Корпорации "Китайский международный выставочный центр"

Гуань Кайсинь 010-84600345 guankaixin@ciec.com.cn

Чжан Вэньбяо 010-84600715 zhangwenbiao@ciec.com.cn

Чжу Тинтин 024-31280193 zhutingting@ciec.com.cn