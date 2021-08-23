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23.08.2021 15:01
Рубрика: Власть

Муниципалитеты могут начать регистрировать браки

Текст: Ольга Игнатова

Наделить органы местного самоуправления полномочиями по регистрации актов гражданского состояния предложили в Минфине.

Фото: Dragen Zigic / iStock
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому

Проект постановления правительства "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" размещен для общественного обсуждения. В пояснительной записке к проекту документа, в частности, указывается, что вносятся изменения "в части обеспечения возможности наделения органов местного самоуправления муниципальных округов полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния".

Сейчас по российским законам регистрацией актов гражданского состояния (к ним относятся рождение, смерть человека, регистрация и расторжение брака, усыновление и удочерение ребенка и др. действия) занимаются органы записи актов гражданского состояния (ЗАГСы).

Государственная регистрация актов гражданского состояния граждан России, проживающих за рубежом, производится консульствами. Местные администрации, на территориях которых отсутствуют органы записи актов гражданского состояния, могут наделяться полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том числе органы местного самоуправления сельских поселений - на государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, смерти.

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