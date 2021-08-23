Постановление правительства Новгородской области от 23 августа 2021 года № 242 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Новгородской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Новгородской области постановляет:
1. Установить на 2022 год величину прожиточного минимума на душу населения 11711 рублей, для трудоспособного населения - 12765 рублей, пенсионеров - 10348 рублей, детей - 11665 рублей.
2. Разместить постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Губернатор Новгородской области А.С.Никитин
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