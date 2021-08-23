Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию в Афганистане

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в понедельник телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, во время разговора состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Кроме того, по его словам, Патрушев и Салливан обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в сфере безопасности. При этом отдельное внимание собеседники уделили двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности.

В этом году секретарь российского Совбеза и помощник президента США уже несколько раз общались по телефону, а также встречались лично в Женеве в преддверии саммита глав России и США.