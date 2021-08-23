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23.08.2021 19:28
Рубрика: Экономика

ПСБ и АНК намерены создать экспертный центр компетенций

ПСБ совместно с Ассоциацией нефтегазосервисных компаний (АНК) планирует создать экспертный центр компетенций, который обеспечит проектное финансирование и кредитно-финансовое сопровождение проектов диверсификации ОПК в интересах нефтегазовой отрасли, координацию механизмов и процессов исполнения контрактов в части своевременной разработки, производства, поставки и оплаты оборудования.

На прошедшей сегодня в рамках МВТФ "Армия-2021" конференции "Диверсификация ОПК в интересах крупных частных компаний (финансирование, компетенции, новые рынки)" Вице-президент - директор департамента по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций ПСБ Владимир Печёнкин отметил: "У Промсвязьбанка есть видение системы комплексного развития предприятий ОПК - она должна способствовать выпуску гражданской продукции. На этом фоне банк заинтересован в поддержке диверсификационных промышленных проектов нефтегазового сектора. Необходимо понимать, что инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли являются капиталоемкими и долгосрочными и требуют привлечения значительного объема заемных средств с низкой стоимостью фондирования".

"Недостаток собственных средств и оборотного капитала не позволяет небольшим предприятиям эффективно реализовать контракт для нужд ТЭК в связи со значительными отсрочками платежей по таким контрактам, что приводит к кассовым разрывам. Мы готовы стать связующим звеном для предприятий гражданского сектора и организаций ОПК в рамках реализации проектов диверсификации и обеспечить участников таких проектов необходимыми финансовыми инструментами", - сказал Печёнкин. По его словам, инструментом удовлетворения спроса ТЭК может стать создание технологических и научных центров, которые обеспечат своевременную разработку, производство и поставку необходимой продукции с использованием научно-технической и производственной базы организаций ОПК и иных отечественных производителей.

"Проблему финансирования проектов диверсификации организаций ОПК представляется возможным решить за счет вовлечения в проект диверсификации предприятий ТЭК с их капиталом и финансовыми возможностями. Таким образом, в результате такого взаимодействия предприятия ОПК будут обеспечивать диверсификацию производства, а организации ТЭК - снижать зависимость от импорта", - отметил представитель ПСБ.

ПСБ совместно с ФРП разрабатывает продукт по софинансированию проектов диверсификации ОПК, импортозамещения и внедрения инновационных технологий, а также проектов, реализуемых на территориях с преференциальными режимами посредством предоставления Фондом льготных займов под банковскую гарантию и с предоставлением ПСБ дополнительного финансирования. "Использование такого совместного продукта при финансировании проектов диверсификации, импортозамещения и инноваций дает существенные преимущества предприятиям ОПК: возможность применения совокупных мер господдержки, сокращение сроков рассмотрения кредитных заявок в связи с синхронизацией этих процедур, снижение издержек за счет сокращения дублирующих экспертиз, увеличение сроков кредитования", - сказал Печёнкин.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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