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23.08.2021 19:23
Рубрика: Экономика

ПСБ и МАК "Вымпел" создают Клуб диверсификаторов

В ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2021" ПСБ и Межгосударственная Акционерная Корпорация "Вымпел" подписали меморандум о создании Клуба диверсификаторов. Свои подписи под документом поставили руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов и заместитель генерального директора по экономике и финансам МАК "Вымпел" Алексей Митиогло.

Цель новой структуры - обмен лучшими практиками, наработками и инструментами при реализации проектов диверсификации. При создании клуба будет учтен опыт обеих сторон по теме диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

Участники клуба - предприятия ОПК смогут повысить свою квалификацию в части внедрения современных управленческих технологий, способствующих повышению эффективности решения задач диверсификации, укрепить кадровый потенциал и бизнес-культуру оборонных предприятий, а также проработать организационные, финансовые и кадровые вопросы развития своих дилерско-дистрибьюторских сетей для расширения возможностей сбыта продукции гражданского и двойного назначения.

Кроме того, на базе клуба будет реализована программа обучения руководителей высшего и среднего звена предприятий ОПК по направлению диверсификации.

На церемонии подписания Антон Дроздов отметил: "Мы считаем, что именно слаженная работа всех участников процесса диверсификации даст серьезный скачок в реализации этой важнейшей для сектора ОПК задачи. Работа клуба поможет предприятиям ОПК наладить обмен опытом в вопросах диверсификации и будет содействовать развитию устойчивых деловых связей между ними. ПСБ в свою очередь сможет увеличить портфель проектов диверсификации за счет новых кейсов оборонных предприятий-участников клуба".

"МАК "Вымпел" уже сегодня реализует свои гражданские продукты по модели, которая неоднократно опробована и эффективно применяется в бизнес-процессах по всему миру - модель дилерско-дистрибьюторских сетей, - поделился Алексей Митиогло. - Это позволяет нам наиболее эффективно использовать ресурсы компании и формировать не только бизнес-среду, но и рынок, где ожидаемо будет востребована продукция МАК "Вымпел". Надеемся, что с помощью клуба мы сможем расширить успешные примеры реализованных проектов на конкурентных рынках и запустить механизмы поддержки сбытовых сетей и заказчиков продукции ОПК".

Для справки

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и около 10 тысяч банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.

МАК "Вымпел" отвечает за широкий комплекс наукоемких работ, связанных с проектированием, созданием, испытаниями и развитием систем, решающих задачи предупреждения о ракетном нападении (СПРН), противоракетной обороны (ПРО) и контроля космического пространства (СККП), создает и совершенствует программно-алгоритмическое обеспечение для одновременной обработки гиперобъемной информации и визуализации ее результатов на командных пунктах этих систем.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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