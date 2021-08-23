ПСБ и правительство Забайкальского края подписали на форуме "Армия-2021" соглашение по развитию региона

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Забайкальского края Александр Осипов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ПСБ поддержит значимые для региона проекты, включая модернизацию инфраструктуры, проекты по реконструкции и строительству новых объектов социального назначения, развитие спорта.

Также ПСБ обеспечит как упрощенное, так и полное банковское сопровождение крупных государственных контрактов, и финансирование концессионных соглашений на территории Забайкалья.

Кроме того, банк запустит в регионе свою программу льготной ипотеки для бюджетников, что позволит им кредитоваться по минимальным ставкам. ПСБ поддержит и реализацию федеральных программ по обеспечению граждан жильем в регионе.

Петр Фрадков прокомментировал: "Участие в социально-экономическом развитии российских регионов, национальных и инвестиционных проектах является важным направлением деятельности ПСБ. Забайкальский край обладает высоким инвестиционным потенциалом, который мы будем дальше совместно развивать. К числу наших приоритетов относятся поддержка государственных программ в регионе, крупного бизнеса, малого и среднего бизнеса, населения Забайкалья, а также содействие реализации проектов на основе государственно-частного партнёрства".

"ПСБ в первую очередь работает с оборонно-промышленным комплексом, активно развивается, оказывает услуги МСП, населению, предприятиям, финансирует региональные бюджеты. Сегодня край и банк договорились о дальнейшем расширении деятельности банка по финансированию добывающих, строительных предприятий, работе с населением, предоставлении льготной ипотеки и других финансовых услуг для Забайкалья. Соглашение должно стать катализатором позитивных изменений в социально-экономической жизни региона", - отметил глава края Александр Осипов.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"