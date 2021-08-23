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23.08.2021 14:03

ПСБ и Технодинамика подписали соглашение о сотрудничестве

В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" ПСБ и холдинг "Технодинамика" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

Соглашение предусматривает финансирование банком программы развития предприятий боеприпасной отрасли и спецхимии, находящихся в контуре управления Технодинамики.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: "Учитывая статус ПСБ как опорного банка оборонно-промышленного комплекса, одним из наших приоритетов является финансирование контрактов по государственному оборонному заказу. В этой области банк уже активно сотрудничает с предприятиями холдинга "Технодинамика". ПСБ планирует также финансировать гражданские сделки, реализовывать с холдингом зарплатные проекты и предоставлять ему широкий спектр иных банковских услуг".

"Кредитные средства, предусмотренные в рамках соглашения с ПСБ, будут направлены на мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности, вывод людей из опасных зон, автоматизацию производственных процессов, а также на проекты по модернизации и поддержанию инфраструктуры", - прокомментировал Игорь Насенков.

Для справки

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, прежде всего, для предприятий ОПК, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов по России.

Технодинамика - промышленный холдинг, объединяющий более 100 предприятий-производителей продукции как военного, так и гражданского назначения. Специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов, производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная, газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. Холдинг разрабатывает и производит все виды систем для десантирования военной техники, личного состава, грузов, современные технические средства обучения летного и инженерно-технического персонала, создает учебно-тренировочные центры различных направлений подготовки. Под управлением холдинга находятся ведущие предприятия в области разработки и производства боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов.

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