ПСБ принял участие в пленарном заседании в рамках МВТФ "Армия-2021"

Новости

В московском метро пассажиры напали на семью мальчика-аутиста 21:13
Нурмагомедов извинился за отказ комментировать ситуацию в Афганистане 21:09
В аэропорту Кабула после перестрелки возник пожар 20:55
Женская сборная РФ по волейболу уступила Бельгии, ведя 2-0 по сетам 20:51
"Локомотив" объявил о переходе Бека Бека 20:48
Эксперт оценил суммарные затраты на разовые выплаты пенсионерам 20:40
США за сутки вывезли из Кабула свыше 16 тысяч человек 20:24
В озере под Мурманском нашли истребитель, сбитый в 1941 году 20:04
Климатолог спрогнозировал последствия глобального потепления 19:55
Косачеву запретили въезд на Украину для посещения братской могилы деда 19:47
СМИ: Часть эвакуированных афганцев ранее выслали из ФРГ за преступления 19:45
Петербуржец научился заряжать телефон от рюкзака при ходьбе 19:45
Супермен станет гомосексуалистом 19:24
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Бека Бека 19:18
Нурмагомедов раскритиковал ринг-герлз в ММА 19:16
Скарлетт Йоханссон обвинила Disney в женоненавистничестве 19:15
В Киргизии в результате ДТП погибли 9 человек 18:57
МВД России предупредило иностранцев об изменении порядка пребывания в РФ 18:51
Уехавший в ФРГ афганский министр стал курьером в Лейпциге 18:48
Ученые научились выявлять ботов в соцсетях по социальным связям 18:37
"Школьные" выплаты получили родители более 20 млн детей 18:34
В Госдуме назвали "Крымскую платформу" мертворожденной инициативой 18:30
Карелова: Поступило почти 2,4 млн заявлений на получение новых соцвыплат 18:29
В Британии возникла нехватка водителей грузовиков 18:09
Аналитики спрогнозировали ситуацию с выдачей ипотеки в 2021 году 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
23.08.2021 19:55

ПСБ принял участие в пленарном заседании в рамках МВТФ "Армия-2021"

23 августа 2021 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов принял участие в пленарном заседании под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова "Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи".

В своем выступлении Антон Дроздов отметил, что ПСБ является ключевым финансовым институтом в проектах модернизации, трансформации и развития производства предприятий ОПК, и подчеркнул особую важность привлечения дополнительных инвестиций в сектор ОПК.

"Стимулирование гражданского производства на оборонных предприятиях для ПСБ - такая же стратегически важная задача, как поддержка ОПК и бесперебойное сопровождение ГОЗ. Эффективная диверсификация требует качественного экспертного сопровождения и глубокой аналитики отрасли. Поэтому ПСБ провел исследование ОПК и выявил наиболее эффективные с точки зрения предприятий инструменты привлечения дополнительных инвестиций в отрасль", - рассказал Антон Дроздов.

Привлечение частного капитала может стать одним из важных источников инвестиций в гражданские проекты. Во многих странах эта задача решается за счет долгосрочных облигаций, в том числе и бессрочных. Такие инструменты могут использоваться и российскими компаниями ОПК для финансирования гражданских проектов.

"Дополнительно существует возможность выпуска облигаций по стандартам ESG, то есть с использованием инструментов так называемого "зеленого финансирования". Государство сейчас активно прорабатывает механизмы господдержки таких ценных бумаг. У банка накоплен опыт организации привлечения такого финансирования, в том числе для промышленных предприятий. Выпуск облигаций позволит привлекать в сектор ОПК частных инвесторов, и ПСБ готов стать стратегическим партнером для организаций ОПК в привлечении средств с рынка через размещение облигаций", - резюмировал Антон Дроздов.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов
Путин обсудил с королем Иордании Сирию и Афганистан
В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT
Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов