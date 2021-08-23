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23.08.2021 08:34
Рубрика: Общество

Более 900 ординаторов успешно прошли аккредитацию в Кадровом центре

Текст: Любовь Проценко
В мае этого года в столице начал работу Кадровый центр Департамента здравоохранения города. Он внес значительный вклад в проверку знаний молодых специалистов системы московского здравоохранения: первичную специализированную аккредитацию здесь прошло уже более 900 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Мы постоянно совершенствуем московское здравоохранение - обеспечиваем учреждения современным оборудованием, внедряем новые технологии и цифровые сервисы, улучшаем организационную структуру и многое другое. Однако все это не "заработает" без профессиональных компетентных врачей, которые являются ключевым звеном системы. Поэтому в мае мы открыли передовую площадку - Кадровый центр Депздрава. Здесь медики подтверждают свои знания и практические навыки. В центре в том числе проводится первичная специализированная аккредитация молодых специалистов перед тем, как они приступают к врачебной практике. С начала работы в Центре успели принять уже несколько потоков молодых специалистов - аккредитацию успешно прошли более 900 ординаторов по специальностям анестезиология-реаниматология, оториноларингология, акушерство и гинекология, психиатрия, хирургия и другим. Всего мы провели аккредитацию уже по 16 специальностям и постепенно увеличиваем их число".

Фото: Константин Завражин/РГ
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В целом возможности центра позволяют пройти первичную специализированную аккредитацию по 88 специальностям. Она включает в себя три этапа: компьютерное тестирование, оценку практических навыков на симуляционном оборудовании и решение ситуационных задач. Все симуляционные станции максимально мобильные и переоснащаются в зависимости от количества желающих пройти аккредитацию по той или иной специальности. Для того, чтобы сделать прохождение аккредитации более комфортным, ординаторам предоставлена возможность бесплатно пройти репетиционный экзамен. Пробный экзамен состоит из нескольких этапов: инструктаж, практический этап и консультация со специалистами центра.

Репетиционный экзамен - это наглядный и простой способ познакомиться с работой специально оборудованных станций по специальностям и отточить манипуляции на том же симуляционном оборудовании, на котором предстоит пройти аккредитацию. Польза от такого подхода очевидна: как показывает наша статистика, количество тех, кто с первого раза успешно прошел все этапы аккредитации, примерно на 20% выше по сравнению с пришедшими на экзамены без "репетиции". В центре пройти пробный экзамен можно бесплатно.

Практический этап ординаторы могут выполнять в парах, где один выступает в качестве эксперта, а второй выполняет задание. Такой подход помогает увидеть весь процесс со стороны и понять, как наиболее полно за отведенное по регламенту время продемонстрировать свои знания и навыки.

В Кадровом центре практический этап аккредитации проводится в 31-м специально оборудованном помещении - симуляционных станциях. Центр оснащен более 1 100 единицами новейших симуляторов и медицинского оборудования, с помощью которых специалист оттачивает свои практические навыки. Рабочее место эксперта, который оценивает аккредитуемого, оборудовано специальными мониторами, которые дают возможность дистанционно отслеживать процесс отработки навыков, причем с различных ракурсов, что делает процесс оценки наиболее объективным.

В ближайшее время врачи смогут здесь пройти процедуру оценки на присвоение квалификационной категории и статуса "Московский врач".

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