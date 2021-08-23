Экспедиция нашла тела 167 погибших в годы войны под Калугой бойцов

Поисковики экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" нашли тела 167 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны под Калугой. Останки 167 советских солдат торжественно перезахоронены на мемориальном комплексе "Зайцева гора" в Калужской области. Об этом сообщил сайт "Поискового движения России".

"Сегодня на мемориальном комплексе "Зайцева гора" в Барятинском районе, Калужской области состоялось торжественное перезахоронение останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. По найденным семи железным медальонам, красноармейской книжке и подписной ложке удалось установить имена девяти бойцов", - сообщает сайт "Поискового движения России".

Бои в районе высоты "Зайцева гора" в Калужской области относят к одним из самых кровопролитных во время Великой Отечественной войны. Здесь советские войска столкнулись с мощной обороной фашистов, закрывавших проход к Вязьме. На этом небольшом пятачке в боях за овладение Варшавским шоссе погибло более 100 тысяч советских солдат и офицеров. Бои на высоте продолжались с февраля 1942 до марта 1943 года.

Справка "РГ".

С 2014 года в Калужской области проводятся летние экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе". За эти годы поисковикам удалось найти останки свыше тысячи бойцов Красной армии. В этом году экспедиция проходила с 11 по 24 августа, в ней принимали участие около 730 представителей поисковых отрядов из регионов России, Беларуси, Латвии, Молдавии, Казахстана, Киргизии.