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23 августа 2021 г. 17:50
Общество
Текст: Артем Локалов

Музей современной истории России запустил серию видеокомиксов об истории СССР

Проект "Terra Sovietica" посвящен главным событиям в истории Советского Союза, который прекратил существование 30 лет назад - в декабре 1991-го.
Фрагмент из ролика, презентующего проект "Terra Sovietica". Фото: youtube.com/Музей современной истории России
Фрагмент из ролика, презентующего проект "Terra Sovietica". Фото: youtube.com/Музей современной истории России

Название серии видеокомиксов - "Terra Sovietica". "Terra" по-латински - "земля". То есть это рассказы про "Землю советскую". Или "Советскую землю". 

Фото: РИА Новости
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Как рассказали в Музее современной истории России корреспонденту "Родины", всего до конца года планируется презентовать 20 ярких мини-роликов. Они емко и образно расшифруют для поколения Z (то есть людей, родившихся, начиная со второй половины 1990-х) популярные в эпоху СССР аббревиатуры, расскажут о советской культуре, взаимоотношениях людей и государственном устройстве в Советском Союзе.

Первый выпуск посвящен ликвидации безграмотности в СССР и тому, как за 20 лет, к 1939 году, удалось достичь 90-процентного уровня грамотности населения в возрасте от 18 до 50 лет.

Важный момент - каждый ролик создан, в том числе, на основе экспонатов, которые хранятся в музее. Например, "герой" первого выпуска - букварь для рабочих, который можно увидеть в экспозиции музея.

Гендиректор Музея современной истории России Ирина Великанова отметила, что проект приурочен к 30-летию распада СССР, а формат motion comics выбран, потому что он наиболее понятен молодому поколению, которому нравится получать информацию в виде познавательных клипов.

Новые ролики будут публиковаться на страницах Музея в соцсетях дважды в неделю.

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