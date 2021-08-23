Оперштаб: В Москве выявлено 1458 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 1458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 447 человек. На ИВЛ находится 321 человек.

Выздоровели еще 2006 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 429 919. В столице скончались 53 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.